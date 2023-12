Unterm Strich Was Beethoven, die Beatles und Nicole verbindet

Es ist kein Zufall, dass es in Ludwig van Beethovens Musik immer wieder um Krieg und Frieden geht. Militärische Auseinandersetzungen gehörten im Leben des Komponisten beinahe zum Alltag und tönen gleichsam als klingender Reflex durch viele seiner Werke. Man könnte Beethoven in heutiger Begrifflichkeit zudem als einen Migranten bezeichnen, der in Wien Asyl vor der instabilen Lage in der Heimat fand. Denn nachdem die französischen Truppen 1794 Bonn besetzten und den Hof samt Hofkapelle aufgelöst hatten, war für den jungen Komponisten an eine Rückkehr nicht mehr zu denken. Doch auch im Wiener Exil herrschte keineswegs Frieden. Beethoven hat im Gegenteil auch dort mehr als 20 Jahre Krieg erlebt, der bisweilen sogar bis vor der Haustür drang, wie bei der Schlacht bei Aspern östlich von Wien im Jahre 1809, in der mehr als 50.000 Österreicher und Franzosen den Tod fanden.