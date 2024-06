Konzert in Köln Rod Stewarts unverwüstliche Show

Am Ende sind alle platt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn der Vorhang um kurz nach 22 Uhr nach der letzten Zugabe „Sailing“ noch einmal hochgeht, sieht man ihn und seine 13 Musikerinnen und Musiker bewegungslos auf dem Boden der Bühne liegen. Zu fragen, wer „er“ ist, erübrigt sich bei der Nennung dieses Titels. Auch wenn der Song über einen, der bei stürmischem Wetter über die See segelt und wie ein Vogel den Himmel durchquert (was rein sinnbildlich gemeint ist) gar nicht von ihm stammt, sondern von den Sutherland Brothers. Aber Rod Stewart machte „Sailing“ 1975 populär und zum Nummer-Eins-Hit.