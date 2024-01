Performance-Marathon im Kunstverein Kopfkino und Tubaklang

Anschwellender Tubaklang und entrückte, sphärische Gesänge stimmten auf einen besonderen Marathon in nahezu unbeheizten Bonner Kunstverein ein: eine Grenzerfahrung unter dem Titel „Novel Pleasure“ – eine dreistündige Performance-Revue, unterbrochen von Gemüse-Kartoffelsuppe, Wein und Bier. Auf dem von Kunstvereinsdirektorin Fatima Hellberg und der britische Künstler James Richards mitten in der Ausstellung von Michael Kleine konzipierten Programm standen Textgebirge und Kopfkino, verwackelte und verrauschte Videoästhetik und verzerrter Sound, schräge Gesänge und Tanz, Rückblicke in die Videohistorie, als die Bilder laufen lernten, und Ausblicke in Gestalt von einigen uraufgeführten Auftragsarbeiten.