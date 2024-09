Besonderes Konzert des Beethovenfests Kreuzkirche als Raum für moderne Pop-Musik

Bonn · Zwei junge Ausnahmetalente brachten am Freitagabend die Kreuzkirche in Bewegung. Der Berliner Rapper Apsilon und Hamburger Pop-Artist Berq beeindruckten mit musikalischem Ausdruck, Stimme und Präsenz. Ein besonderer Abend in der Kreuzkirche.

14.09.2024 , 17:41 Uhr

Der 20-Jährige Musiker Berq sprengt am Freitagabend in der Kreuzkirche die Grenzen zwischen Publikum und Künstler. Foto: Alessandra Fahl

Von Alessandra Fahl