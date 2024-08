Bushido auf dem KunstEasen: Krieger auf dem Rückzug

Eigentlich sollte ja schon in diesem Jahr Schluss sein: Noch eine finale Tour, dann wollte Rapper Bushido seine Karriere an den Nagel hängen und mit Frau und Kindern endgültig in ihre neue Wahlheimat Dubai ziehen. Das Konzert auf dem KunstRasen wäre demnach das drittletzte überhaupt gewesen, doch der selbst ernannte „König für immer“ macht es stattdessen wie die Rolling Stones und AC/DC und will jetzt doch weitermachen, zumindest bis 2026. Eine Ehrenrunde geht offenbar noch, und so besteht für die rund 4500 Fans in der Gronau mindestens eine weitere Chance, Bushido gebührend zu verabschieden. Der wiederum inszeniert sich als Familienmensch – und hat Schwierigkeiten, diese Rolle mit der früheren Alphatier-Attitüde in Einklang zu bringen.