Alanus-Absolventen stellen aus Kunst mit Biss in der Idylle

Wer als Spaziergänger am Westrand von Alfter auf der Höhe des Johannishofs unterwegs ist, nimmt gemeinhin zwischen Pferdekoppeln und Apfelbäumen kaum mehr war als vereinzeltes Hämmern und immer wieder Lachen. Von Donnerstag bis Sonntag wird es hier, in der kreativen Idylle der Alanus Hochschule, Campus 1, lauter und quirliger zugehen, denn die Künstlerinnen und Künstler, in erster Linie der Absolventenklassen präsentieren sich beim traditionellen Rundgang Bildende Kunst. Flaneure sind eingeladen, hinter die Kulissen des Johannishofs zu blicken.