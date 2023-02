Neue Fotografie im Kunstmuseum : Kunst trifft künstliche Intelligenz

Bonn Das Kunstmuseum Bonn präsentiert heute die Fotografie von morgen und schafft eine Punktlandung in der aktuellen Debatte über künstliche Intelligenz.

Was war man fasziniert, als im Science-Fiction-Klassiker „The Matrix“ Raum- und Körpergrenzen verschwammen, der Hacker Neo erkennen musste, dass die ihn umgebenden Wände aus einer gallertartigen Masse waren, sein Arm sich in ein quecksilbriges Fluidum verwandelte? Sicheres Indiz dafür, dass das Individuum eigentlich nur ein Datensatz in einem großen Computerprogramm ist. Das war Hollywood 1999. Heute greift eine real anmutende Hand durch ein materiell stark verändertes Smartphone hindurch, das wabbelig und biegsam erscheint: Das Werk, das in der aktuellen Ausstellung des Kunstmuseums Bonn zu sehen ist, heißt „Manipulation“, der kanadische Künstler Baron Lanteigne arbeitet darin unter anderem mit Motion-Caption-Daten, die aus dem Bewegungsmuster lebendiger Menschen gewonnen und dann ins Digitale übertragen wurden. In „The Matrix“ hatte diese Technik übrigens Premiere.