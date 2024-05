Ausstellungen in der Galerie Clement Kunst zum Mitmachen und Mitdenken

Der Aktivist des Lockerseins trifft in der Galerie auf die kleine Schau zweier italienischer Feminismus-Legenden, die in der Bewegung Grupo Feminista Imagine in Varese aktiv waren: Milli Gandini (1941-2017) und Mariuccia Secol (1929 geboren) und mit einer geradezu Pfeiflleschen Lockerheit die alltägliche Schieflage in Familien und Beziehungen zum Thema machen: Die Rolle der Frau zeichnet sich durch ein sehr enges Spektrum aus - ein Theaterstück von Dario Fo und Franca Rame nannte das in der deutschen Übersetzung von Renate Hafner „Nur Kinder, Küche, Kirche“. In den 1970er Jahren in Italien war die Situation besonders schlimm. Künstlerinnen wie Gandini und Secol machten „Kunst gegen Hausarbeit“ und engagierten sich in der Bewegung „Lohn für Heimarbeit. „Mama ist rausgegangen“, heißt eine Fotoserie, der Kochtopf auf einer Collage ist durch Stacheldraht verschlossen, eine Schürze unbrauchbar und auf die Leinwand getackert: Protest mit einem Augenzwinkern.