Wechsel im Kunstmuseum Bonn Kunstmuseum bekommt Vize-Chefin

Friederike Fast studierte Fotografie in Dortmund sowie Kultur-, Kommunikations- und Medienwissenschaften in Leipzig mit den Schwerpunkten Kulturelle Praxis, Kommunikationstheorie und Kulturphilosophie. Als Kuratorin und Mitglied des Gründungsteams am Museum Marta Herford realisierte sie zahlreiche wegweisende Ausstellungen sowie Projekte im In- und Ausland, darunter auch Kunstprojekte im öffentlichen Raum. Da­rüber hinaus war sie Künstlerische Leiterin des Lantz’schen Skulpturenparks in Düsseldorf-Lohausen 2022 sowie des Kunstraums hase29 in Osnabrück. Zuletzt war sie im Archiv der Avantgarden – Egidio Marzona (ADA) in Dresden tätig.