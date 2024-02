“Zwischenspiel“ im Kunstmuseum Kunstmuseum Bonn wird zur Wundertüte

Den Museumsbesucher als Produzenten eigener Werke mittels Scanner, Kopierer und Drucker hat das Projekt „Nextpress“ im Blick, das am 19. März seine „Zwischenspiel“-Zeit mit Workshops und einem „Symposium zur Fertigung handgemachter Publikationen“ zur Finissage am 24. März, 15 Uhr, bestreitet. Hinter NextHouseOver verbergen sich die Grafikdesigner Alexander Joshua Kinzig und Mihail Pavlopoulos, die sich vom Studium an der Amsterdamer Gerrit Rietveld Akademie kennen und gemeinsam die Kreativagentur NextHouseOver in Amsterdam führen. Ihre Prinzipien: schnelles Arbeiten, kleine Serienproduktionen und alternative Formen des Grafikdesigns. Eine attraktive Auswahl des gemeinsamen Œuvres findet man auf der Seite nexthouseover.com. Zu den Kunden der Agentur zählt der Projektraum „Eigen + Art Lab“ des Galeristen Harry Lybke in Berlin-Mitte.