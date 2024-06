Vor dem Saisonstart KunstRasen: 75.000 Karten verkauft

Veranstalter Ernst-Ludwig Hartz vermeldet eine ersten Rekord für die KunstRasen-Saison 2024: Insgesamt 75.000 Tickets hat er bereits an die Fans verkauft. Schon ist ein Konzert der am 27. Juni mit The National + Bess Atwell startenden Saison ausverkauft: Korn + Spiritbox am 19. August.