Auszeichnung für Bonner Kunstverein : Kunstverein in Feierlaune

Bonn Der Bonner Kunstverein bekommt am Samstag auf der Art Cologne den Preis als bester Kunstverein Deutschlands. Ein Blick auf das Jubiläumsjahr 2023, das keine Rückschau werden soll.

Ein besonderes Jubiläumsprogramm

Der Aktivist und Medienkünstler Gregg Bordowitz (Jahrgang 1964) und die Peter Mertens-Stipendiaten Simon Lässig und Gianna Surangkanjanajai schließen das Jubiläumsjahr ab. Bordowitz war maßgeblich an der Gründung des Videoaktivisten-Kollektivs „Testing the Limits“ beteiligt, das Arbeiten zur Dokumentation des Aids-Aktivismus produzierte, die über das Fernsehen, Museen, Schulen und Gemeindezentren verbreitet wurden. Von 1995 bis 2010 lehrte er Videokunst an der Akademie der bildenden Künste Wien, der Brown University und der School of the Art Institute of Chicago, bevor er als ständiger Professor an die School of the Art Institute of Chicago berufen wurde.