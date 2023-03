In englischer Sprache Laientheatergruppe zeigt „Crimes of the heart“ in der Brotfabrik

Die Dramatikerin Beth Henley erhielt 1981 den Pulitzer-Preis für ihr Werk „Crimes of the Heart“. Die Laientheatergruppe „Moving Targets“ zeigt das Stück nun in englischer Sprache in der Brotfabrik.

27.03.2023, 13:17 Uhr

Babe (Esther Takats, links) und Meg (Imke Lichterfeld) haben sich als Schwestern etwas auseinandergelebt. Foto: Thomas Kölsch





Von Thomas Kölsch