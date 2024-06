Ausstellung in der Galerie Andreae Liebestoll in Godesberg

Wo die Liebe hinfällt: Bei der Galeristin Judith ­­Andreae war es der Besuch des Musicals „Romeo und Julia“ in Berlin, wo sie die Liedzeile „Liebe ist alles, love is everything“ mitnahm. Bei der Ausstellungskuratorin Susanne Kleine, die in der Bundeskunsthalle für Gegenwartskunst zuständig ist, sprang der Funke während der Vorbereitungen auf die Hochzeit ihrer Tochter über. Plötzlich lag Liebe in der Luft und die Frage stellte sich, inwieweit die Kunst unserer Zeit dieses oft Kitsch-umwaberte, melodramatisch oder tragisch grundierte Liebesthema behandelt. Kleine begab sich mit Katja Andreae, Tochter der Galeristin und ab Herbst Teil des Galerieteams, auf Recherche. Die sich als äußerst ergiebig erwies.