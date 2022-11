Buchvorstellunge von „Boum“ : Lisa Eckharts frankophile Aufklärung im Brückenforum

Bonn Kabarettistin und Autorin Lisa Eckhart steht erneut auf der Bühne des Brückenforums. Diesmal hat sie ihr zweites Buch „Boum“ im Gepäck und kann kaum den nächsten bigotten Skandal erwarten.

Es ist gerade einmal zwei Jahre her, dass Lisa Eckhart mit ihrem Debütroman „Omama“ für Aufsehen sorgte – so sehr, dass sich zwei Autoren weigerten, mit der Kabarettistin und Autorin zusammen auf einer Bühne zu stehen, was zu ihrer Ausladung vom Hamburger Literaturfestival „Harbour Front“ führte. Jetzt steht die 30-Jährige wie schon 2020 auf der Bühne des Brückenforums, diesmal mit ihrem zweiten Buch „Boum“ im Gepäck, und kann kaum den nächsten bigotten Skandal erwarten, der vermutlich wie schon alle vorherigen an ihr abperlen dürfte, für die Auflage aber überaus vorteilhaft wäre. Und mal ehrlich, irgendwie müssen ja die 300-Quadratmeter-Altbau-Wohnung in Leipzig und das kleinen Chateau in Frankreich bezahlt werden, die Eckhart angeblich erworben hat und nun so lange halten will, wie sie in den entsprechenden Ländern noch auftreten darf. Sie selbst gibt sich nur noch ein paar Jahre, zwei in Deutschland, fünf insgesamt. Doch angesichts ihres vergleichsweise kurzen, aber dafür überaus intensiven Auftritts in der Bundesstadt könnte diese Einschätzung ein bisschen zu pessimistisch sein.