Bonner Lesungen im Oktober Literarischer Herbst in Bonn

Eine weiteres Highlight – wenn auch skurril und extravagant: die Inszenierung „Die führende Madame“ der dänischen Autorin und Performancekünstlerin Madame Nielsen, die in ihrem Leben schon in verschiedene Identitäten geschlüpft ist. Für ihren Besuch in Bonn hat sie sich etwas besonderes einfallen lassen: Auf einer siebentägigen Rhein-wanderung nimmt sie die Identität Adolf Hitlers an und erforscht die Quelle des Bösen. Vor dem Aufbruch berichtet sie am 14.10 um 19.30 Uhr auf der Bühne des Schauspielhauses in Bad Godesberg von der Poetik des „Wanderns-als-Verwandlung“. Dazu führt Madame Nielsen als Vorbereitung in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Bonn vom 9. bis 13. Oktober öffentliche Gespräche mit Bonner Professoren und Professorinnen durch, unter anderen zu den Themen Identitäten und Rheinmythen. Die Frankfurter Buchmesse findet als Höhepunkt des literarischen Oktobers mit Slowenien als Ehrengast vom 18. bis 22. Oktober statt. Dazu stellt das Literaturhaus Bonn am 16.10 um 19 Uhr, in Kooperation mit der Bundeskunsthalle, drei Autoren vor, die einen Eindruck vom literarischen Reichtum Sloweniens geben, und holt damit ein wenig „Buchmessen-Feeling“ nach Bonn: Aleš Šteger, Milan Dekleva und Mojca Kumerdej. Šteger gilt als der bekannteste Autor seiner Generation. Im Mai 2023 erschien mit „Atemprotokolle“ ein Gedichtband, der die Bewusstseinszustände seines im Jahr 2018 drei Tage und Nächte durchgeführten literarischen Selbstexperiments protokolliert. Spannend auch Kumerdejs im August erschienener Erzählband „Unter der Oberfläche“. Eine Auswahl von zwischen 2003 und 2022 erschienenen Geschichten, die mit psychologischer Sensibilität einen schonungslosen Blick hinter die Fassaden zwischenmenschlicher Beziehungen werfen.