Festival „Over the Border“ in der Harmonie in Bonn Lura ist pulsierend, magisch, einzigartig

Was für eine Stimme, was für eine Eleganz, was für eine Frau: Das Konzert von Lura im Rahmen von „Over the Border“ ist ohne Zweifel ein weiterer Höhepunkt des beliebten Weltmusikfestivals, das in diesem Jahr schon für einige Überraschungen gesorgt hat. Zugegeben, letzteres trifft auf die charismatische Sängerin eigentlich nicht zu, immerhin wird sie schon seit einigen Jahren als Erbin von Cesária Évora angesehen – die Erwartungen sind also dementsprechend groß. Doch für die 48-Jährige ist es kein Problem, selbigen gerecht zu werden. Kaum betritt sie die Bühne, wird es magisch, mystisch, einzigartig, schon alleine weil Lura über eine Aura der Ehrfurcht verfügt, weil sie die Heimat ihrer Vorfahren im Blut und ihre Seele auf der Zunge trägt, weil sie verführerischer tanzen kann als Salome – und weil ihre Stimme so unglaublich warm und samtig, kraftvoll und zärtlich von Lebensfreude und Saudade zu singen vermag.