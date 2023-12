Neue Kunststiftung Magar-Stiftung gegründet

Elisabeth Macke fiel der Maler Paul Magar „als besonders begabt“ auf, „und war mir gleich sympathisch“, wie die Witwe von August Macke in ihren „Begegnungen“ schreibt und sich daran erinnert, dass Magar den Auftrag erhielt, sie zu ihrem 80. zu porträtieren: „Es entstanden zwei Porträts, das eine zeigt meine ernste Seite, das andere die heitere, beide künstlerisch gut geraten. Ich behielt das heitere und habe immer viel Freude daran.“ Magar, 1909 in Altenahr geboren, 2000 in Bad Godesberg gestorben, hat viele Spuren in der Region hinterlassen, nicht nur als Gründer des Bonner Künstlerbundes, sondern als Schöpfer des monumentalen Altarfreskos für die Kirche St. Bernhard im Bonner Stadtteil Auerberg und Teilnehmer etlicher Ausstellungen in Bonn. In guter Erinnerung ist die Debatte um Magars Mosaik im Kurfürstenbad. Magars Nachlass befindet sich seit 2005 in Köln.