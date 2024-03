Ausstellung in der Villa Zanders Maler im Dialog über Farbe und Linie

1978 hatte der im Jahr 2010 erst 54-jährig gestorbene Maler Noël in einer Werkschau im Rheinischen Landesmuseum Bonn einen wichtigen Einblick in Freundlichs Arbeitsweise bekommen. Er verliebte sich geradezu in eine Gouache Freundlichs, die „Komposition 1938/39“, die dem Museum gehörte und die er, wann immer es möglich war, besuchte. Er las viel über den vielseitigen Künstler, ging in Ausstellungen. Doch erst 2001 startete er die Reihe „Otto“, mit der er sich bis zu seinem Lebensende befasste: Aus der Beschäftigung mit Freundlichs Werk destilliert er ein eigenes System aus Farbflächen, die durch schmale Grate von einander getrennt sind, und wunderbar gemischten Farbvaleurs und durchaus radikalen Kontrasten. Mit dem Stichbeitel bearbeitet er das Holz, lässt glatte Flächen entstehen, die dann bemalt werden. „Otto“ erscheint in Gestalt eingefärbter Postkarten, auf Fotos, die ganz nah an die Malerei herangehen, auf Nesselstoff und Papier, gemalt, gezeichnet und gedruckt. Alle Werke können ihre Geistesverwandtschaft zu Fröhlichs Kompositionen nicht verleugnen. Wollen es auch nicht.