“Rückblende“ im Haus der Geschichte Manchmal hilft nur noch ein Joint

Filip Singer erhielt für seine ergreifende Bildreportage über Ukraine-Flüchtlinge aus Odessa, die in Berlin nach jüdischem Ritus heiraten, den Preis „Beste Serie 2022“. Die Auszeichnung „Das scharfe Sehen 2022“ ging an Florian Gaertner für ein spannendes Bild: Wir sehen Schattenrisse von zwei Männern im Garten des Kanzleramtes in Berlin. Man erkennt sofort die Silhouetten der Köpfe: Es sind die von Robert Habeck und Christian Lindner am Rande der Regierungsklausur Ende Januar 2022. Gelungen auch das Foto, das den Publikumspreis erhielt: Eine junge, rauchende Frau protestiert in Berlin gegen die Machthaber im Iran. Markus C. Hureks Kamera fokussiert die Frau, hebt sie in seinem Schwarz-Weiß-Foto aus dem unscharfen Umfeld mit Protestierenden und Plakaten heraus.