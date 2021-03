Preisverleihung bei der 71. Berlinale : Maren Eggert verdiente Preisträgerin

Brillant zum Silbernen Bären: Maren Eggert – hier in einer Szene aus „Ich bin dein Mensch“ von Regisseurin Maria Schrader – wurde auf der Berlinale für ihre Hauptrolle in der Tragikomödie ausgezeichnet. Foto: dpa/Christine Fenzl

Berlin Als Filmfestival fehlten der Berlinale die Zuschauer, nicht aber preiswürdige Beiträge. Die beste Hauptdarstellerin Maren Eggert gewann ebenso verdient wie der rumänische Film „Bad Luck Banging or Loony Porn“, der den Goldenen Bären gewinnt.

Etwas lässt sich nach dieser Berlinale im Heimkinomodus mit Sicherheit feststellen: Ein Festival ohne Publikum ist kein Festival. Es fehlen nicht nur die Stars und der Glamour. Es fehlen die unmittelbare Reaktion und die Kommunikation, die das Blut in den Adern eines jeden Filmfests sind. Das gemeinsame Sehen im Kino ist – gerade bei einem Festival – ein spannungsgeladener Prozess mit ungewissem Ausgang. Nach den ersten Minuten von „Bad Luck Banging or Loony Porn“ des rumänischen Regisseurs Radu Jude hätten wahrscheinlich einige den Saal frühzeitig verlassen – und den verdienten Gewinner des Goldenen Bären verpasst. Ohne Vorwarnung beginnt der Film mit einem privaten Pornovideo. Blowjob. Sex. Peitsche. Die volle Packung. Emi (Katia Pascariu) und ihr Ehemann haben das Filmchen aufgenommen, das auf einer Pornoseite im Internet landet. Emi ist Lehrerin und soll sich nun auf einer Elternversammlung verantworten. Aber vorher begleitet die Kamera sie eine gute halbe Stunde kreuz und quer durch Bukarest.

Es ist fantastisch, wie Jude scheinbar beiläufig ein Panorama der rumänischen Gesellschaft zeichnet, in die sich Egoismus, Rücksichtslosigkeit und ein obszönes Gefälle zwischen Arm und Reich eingebrannt haben. Danach folgt eine Montage, die in Videoschnipseln historische und aktuelle Ungeheuerlichkeiten im Lande auflistet, bevor sich im dritten Akt die Lehrerin vor einem Eltern-Mob wegen eines rein privaten Vergehens verteidigen muss. Brillant gelingt es Jude, die Doppelmoral und Sündenbockstrategien einer Gesellschaft freizulegen, die den sozialen Darwinismus zur Leitkultur erhoben hat.

Geringe Auswahl und doch Vielfalt

Ein Silberbären-Gewinner der zärtlichsten Art ist der japanische Beitrag „Wheel of Fortune and Fantasy“ von Ryusuke Hamaguchi, der mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet wurde. In dem dreiteiligen Episodenfilm wird der Zufall zur treibenden Kraft und bringt die Menschen in Gespräche, die mit spielerischer Leichtigkeit eine enorme Intensität entwickeln.