Max Mutzke bei „Quatsch keine Oper“ in Bonn Drei auf einen Streich

Ein exzellenter Jazz-Gitarrist, einer der besten Trompeter Deutschlands und ein waschechter Entertainer zu Gast bei Max Mutzke: Auf diese Kombination hätte im Vorfeld wahrscheinlich keiner in der Bonner Oper getippt. Gut so, immerhin ist das Konzept von „Max Mutzke & Friends“ ja gerade, dass sich alle überraschen lassen sollen. Das hat bislang im Rahmen der Reihe „Quatsch keine Oper“ stets hervorragend funktioniert, und auch an diesem Samstagabend sollte sich daran nichts ändern.