Tipp: Miles Davis wiedergehört : Miles wagt die Revolution

Bonn In loser Folge an dieser Stelle: Kulturtipps für zu Hause aus der Feuilleton-Redaktion. Die Alben „Sorcerer“ und „Bitches Brew“ von Miles Davis als Wiedervorlage.

In der vergangenen Woche starb die charismatische Cicely Tyson, Model und Schauspielerin, im Alter von 96 Jahren. Sie sei der Inbegriff von „Black is beautiful“, war in den Nachrufen zu lesen. Fotos zeigen, dass das nicht übertrieben war. Sie zeigen sie auch mit dem Jazz-Trompeter Miles Davis. Ein tolles Paar. Tyson begann, sich mit dem Trompeter in den 1960ern zu verabreden, als dieser sich von der Tänzerin Frances Davis scheiden lassen wollte. Als die Scheidung durch war, wollte Miles Tyson eigentlich heiraten, doch die erste Wahl fiel auf die Sängerin Betty. 1978 frischten Davis und Tyson ihre Beziehung auf, heirateten 1981 im Haus von Bill Cosby. 1988 wurde die Ehe geschieden.