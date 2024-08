Schlagerdiva auf Abschiedstour Mireille Mathieu: Musik kennt keine Grenzen

Wir treffen Mireille Ma­thieu im edlen Pariser Hotel „Le Bristol“, direkt gegenüber vom Elysée-Palast. Die in der Provence geborene Sängerin ist gerade 78 Jahre alt geworden, was man ihr so rein gar nicht ansieht. Die Haut ist glatt, die Frisur ist – wie seit ihrer Jugend – ein pechschwarzer Pagenschnitt. Sie hat sehr gute Laune, während sie mit uns eine Stunde lang über ihre bevorstehende Tournee „Goodbye My Love Goodbye“ spricht, ihre seit sechzig Jahren währende Karriere, ihren Lebenswandel und die Liebe.