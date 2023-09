Dottendorfer Jazznächte Mit den Nachtfalken ins Kino

Mit einer Reihe von Konzerten startet die Dottendorfer Jazznacht im Ortszentrum Dottendorf an diesem Freitag ihr Herbstprogramm. Herbert Kaupert hat ein hochkarätiges Programm zusammengestellt, das sich sehen lassen kann. Den Anfang macht Alma Naidu am 29. September mit Ihrem Quintett. Gerade erst war die Stipendiatin der Bonner Grizzly Jazz Foundation beim Beethovenfest zu erleben. Bevor die gebürtige Münchnerin im Oktober mit Stardrummer Wolfgang Haffner und seinem Trio, beziehungsweise seiner Band, für zwei Konzerte nach Tokyo reist und dann mit ihrer Band auf Deutschlandtour geht – inklusive Leverkusener Jazztage – ist sie also noch einmal in Bonn. Sie ist eine wunderbare Sängerin, begabte Komponistin und Pianistin, was sie unter anderem mit ihrem Debütalbum „Alma“ (Leopard Records) mit Eigenkompositionen und Arrangements unter Beweis stellte. Es wurde 2022 veröffentlicht und schaffte es ihn die Top 10 der deutschen Jazzcharts.