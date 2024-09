Premiere im Schauspiel Bonn Nach dem Hamas-Massaker: Anrennen gegen den Schrecken

Vergiss nicht, auch auf der anderen Seite der Grenze gibt es Mütter!“ Die Frau auf der Bühne wiederholt diesen Satz mehrfach. Unmittelbar nach dem Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 versuchte die 1976 geborene, in Tel Aviv und Amsterdam lebende israelische Autorin und Dramaturgin Maya Arad Yasur ihr Entsetzen in Worte zu fassen. Ihr Stück „Wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten“ wurde am arabisch-hebräischen Theater in Jaffa uraufgeführt und mittlerweile an zahlreichen deutschen Bühnen als Lesung oder szenische Aufführung präsentiert.