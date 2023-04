Natalie Merchants Album„Keep Your Courage“ Und am Ende siegt immer die Liebe

Zusammen mit der Kollegin Abena Koomson-Davis fordert Merchant in dem Lied „Come On, Aphrodite“ die griechische Göttin der Liebe auf, eine aktive Rolle in ihrem Leben zu spielen. Das kammermusikalisch-intensive Lied „The Feast Of Saint Valentine“, mit dem das Album endet, ist ein Plädoyer für große Gefühle, trotz der damit verbundenen Schattenseiten: „Love will bring you harm / Love will be the curse and be the charm / Love will be the bruising and be the balm / Love will set you free and love will be your bonds /Love will win / Love will conquer all.“