Berliner Brücke-Museum Nazi-Kunstraub: Museum gibt Bild von Pechstein zurück

Mehr als 75 Jahre nach der Beschlagnahme durch die Nationalsozialisten und sechs Jahre nach dem Beginn der Erforschung der Hintergründe und Provenienz ist nun eine Zeichnung von Max Pechstein an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben worden, wie die Berliner Senatsverwaltung mitteilte. Das Blatt „Zwei Tänzerinnen“ (1910) aus dem Bestand des Berliner Brücke-Museums gehörte einst zur bedeutenden Pechstein-Sammlung des jüdischen Ökonomen und Kunstförderers Hans Heymann. Der aus Königsberg stammende Heymann war Gründer einer Versicherungsgesellschaft und Berater für das Auswärtige Amt der Weimarer Republik. Heymann wurde von den Nationalsozialisten verfolgt und flüchtete 1936 mit seiner Familie nach New York. Die Nationalsozialisten beschlagnahmten das in Berlin eingelagerte Umzugsgut der Familie. Dabei war auch die Pechstein-Sammlung: Die 41 Gemälde wurden 1942 an die Dienststelle Reichsleiter Rosenberg übergeben und sind bis heute unauffindbar.