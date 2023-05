Neu im Kino: „All the Beauty and the Bloodshed“ Wenn das Private politisch wird

Das Guggenheim-Museum in New York ist einer der imposantesten Tempel für moderne Kunst. An der Wand des nach oben offenen Rundbaus windet sich die Rampengalerie mit sanfter Neigung hoch in den Himmel. Und aus diesem Himmel regnet es in Laura Pointras Dokumentation „All the Beauty and the Bloodshed“, die beim Filmfestival in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde. Hunderte von Zetteln flattern aus der obersten Galerie hinunter in das lichtdurchflutete Foyer. Es ist ein Anblick von betörender Schönheit – und gleichzeitig eine politische Aktion mit großer Wirksamkeit.