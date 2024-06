Kölner Philharmonie Neue Ära in der Kölner Philharmonie

Die Welt, auch die der klassischen Musik, ändert sich. Und Ewa Bogusz-Moore, die gestern als neue Intendantin der Kölner Philharmonie vorgestellt wurde, will daran mitwirken. Am 1. August nächsten Jahres übernimmt sie die Position von Louwrens Langevoort, der zwanzig Jahre das Haus leitete. Die Intendanz, die für die Programmgestaltung zuständig ist, beeinhaltet die Geschäftsführung der KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft, deren Gesellschafter die Stadt Köln und der Westdeutsche Rundfunk sind. Auch für das Festival Acht Brücken wird Bogusz-Moore, 1975 in Polen geboren, zuständig sein.