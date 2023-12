Ausstellungen im Max Ernst Museum Neue Ausstellungen im Brühler Max Ernst Museum

Sie forscht nach Klängen, die sie irgendwo aufschnappt, analysiert und in ihren Installationen konserviert, sichert Alltagsspuren, sammelt Textilien. Ihre Arbeiten waren auf der documenta, auf der Biennale von Venedig, der Frieze in London und in großen Ausstellungen zu sehen. Nevin Aladag, 1972 in der Türkei geborene, in Stuttgart aufgewachsene, an der Münchner Kunstakademie von Olaf Metzel ausgebildete und in Berlin lebende Künstlerin, hat ein besonders spannendes, außergewöhnliches Werk zu bieten. 2017 etwa fing sie den Sound von Marzahn in Berlin ein. Für die documenta 14 gestaltete sie am Athener Standort ein „Musikzimmer“, in dem sie Möbel in Saiten- und Schlaginstrumente verwandelte.