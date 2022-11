Bücher zum Thema Antisemitismus : Judenhass in vielen Formen

Demonstranten treten die Flagge Israels mit Füßen: Kundgebung im Irak beim „Al-Quds-Tag“, der den islamischen Anspruch auf Jerusalem zum Ausdruck bringt. Islamischer Antisemitismus ist nur eine von vielen zeitgenössischen Spielarten des Judenhasses X Foto: picture alliance/dpa/Ameer Al-Mohammedawi

BONN Am Mittwoch jährt sich zum 84. Mal die Nacht, als in Deutschland die Synagogen in Flammen aufgingen. Zwei Bücher beschäftigen sich mit dem Antisemitismus und mit der Erinnerung an den Holocaust