Neue Casting-Show auf Vox Starpianist Igor Levit und Sänger Mark Forster suchen Klaviertalente

Darin, alle 32 Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven zu spielen, spielt der Pianist Igor Levit im Schlaf. Auch sonst zählt der Virtuose zu den absoluten Spitzenkräften im internationalen Klassikbetrieb. Doch er ist auch einer ohne Scheuklappen. In der Vergangenheit hat Levit immer wieder gezeigt, dass er gegenüber Künstlern anderer Genres keine Berührungsängste kennt, ist mit Danger Dan von der Antilopengang aufgetreten und fühlt sich auch in TV-Shows wie Jan Böhmermanns „ZDF Magazin Royal“ recht wohl. Gerne verbindet er das mit politischen Botschaften. Gerade erst hat Levit mit Kollegen wie Wolf Biermann, Dirk von Lowtzow, Johanna Summer und Efrat Alony in der Hamburger Elbphilharmonie ein Solidaritätskonzert „Gegen das Schweigen. Gegen Antisemitismus" gespielt.