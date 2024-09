Vom Bodensee nach Bonn Neue Chefin für das Kunstmuseum Bonn

Die Zukunft des Kunstmuseums Bonn ist weiblich: 33 Jahre nach Katharina Schmidt, die das neue Haus an der Museumsmeile 1992 eröffnete, bekommt die Institution eine neue Chefin: Die Kunsthistorikerin und Germanistin Claudia Emmert wird Ende 2025 Intendantin des Kunstmuseums und die Nachfolge von Stephan Berg antreten, der nach 17 sehr erfolgreichen Jahren Ende November 2025 in den Ruhestand geht. Damit ist eine der wichtigen und drängenden Personalfragen in der Bonner Kultur geklärt: Die 59-jährige Stuttgarterin hat die Findungskommission überzeugt. Sie soll einen Vertrag bis 2033 erhalten. „In der Ratssitzung am 26. September wird der Rat der Stadt Bonn über die Intendanz des Kunstmuseums Bonn ab Dezember 2025 entscheiden“, teilte die Stadt mit. Vor der Vertragsunterzeichnung wolle Emmert daher nichts sagen, erklärte sie dieser Zeitung. Nur so viel: „Ich freue mich sehr auf die kulturell ambitionierte Stadt Bonn und das großartige Kunstmuseum mit seiner bedeutenden Sammlung.“