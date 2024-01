Neujahrsempfang im Pantheon „Wir brauchen freigeistige Bühnen“

Dieser Anblick macht Mut: Trotz der kabarettuntypischen Zeit sind am Sonntagvormittag so viele Anhänger des Pantheon zu dessen traditionellem Neujahrsempfang gekommen, dass alle Plätze des Theaters belegt sind. Und es hätten noch mehr sein können, wie der Vorsitzende des Kulturförderkreises Pantheon, Professor Günter Horn, bei seiner Begrüßung betonte. Kein Wunder, hat doch allein besagter Förderverein inzwischen über 1000 Mitglieder, die sich alle dafür einsetzen, dass die legendäre Kabarettbühne weiter bestehen kann, auch ohne eine öffentliche Finanzspritze. Angesichts des globalen und nationalen Rechtsrucks in Politik und Gesellschaft ist dies wichtiger denn je, so Horn. „Wir müssen aktiv werden und dagegenhalten“, sagt er, „und dafür brauchen wir unabhängige, freigeistige Bühnen wie das Pantheon.“