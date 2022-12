Reisegruppe Ehrenfeld im Pantheon : Nicht Fisch, nicht Fleisch

Bonn In ihrem Programm machen sich die Kabarettisten der Reisegruppe Ehrenfeld auf eine Reise durch Südamerika – doch etwas fehlt in der Performance des Duos.

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. So heißt es zumindest. So viele Erlebnisse, so viele Eindrücke, so viele Geschichten. Das dachten sich auch die beiden Kabarettisten Maja Lührsen und Theo Vagedes, ihres Zeichens leidenschaftliche Radfahrer, als ein Aussteiger und Globetrotter ihnen Südamerika empfahl – und so fuhr das Kölner Paar als Reisegruppe Ehrenfeld kurzerhand von Lima bis nach Feuerland. Sechs Monate am Stück mit den Rädern quer durch den Kontinent, einfach alles Gewohnte hinter sich lassend und an die eigenen Grenzen gehend. Daraus hat das Paar nun ihr Programm „Das Ziel ist auch nicht die Lösung“ gemacht, eine Mischung aus Dia-Vortrag, Reisebericht und Kabarett, die leider an vielen Stellen nicht aufgeht. Weil der Wow-Effekt fehlt. Und der Witz.