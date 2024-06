Nicki Minaj in Köln Was macht die Rap-Queen auf dem Laufsteg?

Wer hätte gedacht, dass die erfolgsverwöhnte Rap-Queen Nicki Minaj sich selbst jemals als Opfer sehen würde? Der 41-jährige US-Star sieht sich von bösen Mächten umgeben, die ihr den Erfolg nicht gönnen und daher ihre Pink Friday 2 World Tour mit üblen Tricks sabotieren. Dabei war sie eigentlich nur fürsorglich und transportierte netterweise die fertigen Joints ihrer Security in ihrem Gepäck. Und dann besaß der niederländische Zoll auch noch die Unverschämtheit, ihr Gepäck ohne ihre Einwilligung zu kontrollieren. Die Konsequenz ihrer Naivität: Sie musste ein für ihre Verhältnisse besseres Trinkgeld in Höhe von 350 Euro zahlen. Etwas teurer sind wohl die Konzertabsagen wegen der Verzögerungen, der auch das erste Konzert in der Kölner Arena zum Opfer fiel und tausende Fans maßlos enttäuschte.