Ausstellung in Wuppertal : Goldene Zeiten mit leichten Kratzern

Foto: Von der Heydt-Museum

WUPPERTAL Das Von der Heydt-Museum hat seine niederländischen Meister aus dem Magazin geholt und erzählt die Geschichten hinter den Werken. Der größte Teil der Sammlung gelangte durch Schenkungen in das Haus – in vielen Fällen aus dem Besitz von Industriellenfamilien, die im Tal der Wupper ihr Geld verdient hatten.

Goldene Zeiten? Nun ja, in den Niederlanden ist der Begriff für die rund einhundertjährige Blütephase um 1650 inzwischen zumindest umstritten. Denn trotz Republik, Religionsfreiheit, wirtschaftlicher wie militärischer Weltmacht und einzigartiger Kunstperiode mit Meistern wie Rembrandt, Johannes Vermeer und Frans Hals: Darüber, dass auch Armut und Spanischer Erbfolgekrieg und vor allem in den Kolonien Zwangsarbeit und Menschenhandel die Prosperität begleiteten oder gar begünstigten, sprach man lange weniger gern. Dann schon lieber geblähte Segel auf hoher See, appetitliche Früchte, Jagdszenen, friedliche Landschaften und Hirten mit Blumenkränzen. Mit dem Stoff, aus dem Sehnsüchte und Kontemplation gestrickt sind, bedienten niederländische Maler und Grafiker im 17.Jahrhundert menschliches Harmoniebedürfnis, wie es in Zeiten irgendwo zwischen Pandemie und Krieg aktueller kaum sein könnte. Kunst hatte Hochkonjunktur. Um 1650 arbeiteten in den Niederlanden rund 700 Maler, die jährlich insgesamt 70.000 Bilder fertigstellten. Im gesamten Jahrhundert waren es mehrere Millionen.

Gemälde lagen lange in den Magazinen

Also doch: „Goldene Zeiten. Die Sammlung niederländischer Kunst und ihre Geschichte(n)“, so der Titel, unter dem das Museum 40 teilweise großformatige Gemälde und 20 grafische Blätter von insgesamt 45 Künstlern zusammengeführt hat. Für viele der Werke genügte ein Griff in die Magazine, schließlich verfügt das Von der Heydt-Museum über eine der reichsten öffentlichen Sammlungen niederländischer Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts in Nordrhein-Westfalen. Erstmals seit vielen Jahren breitet die Ausstellung diese bedeutenden Bestände wieder in vollem Umfang aus.

Das wäre für sich genommen noch nichts Besonderes. Dies gilt schon eher für den Anspruch der Ausstellung, die Geschichten hinter den Werken zu erzählen: Wie gelangten sie ins Von der Heydt-Museum, welche Stationen durchliefen sie zuvor, und wie – Stichwort goldene Zeiten – hingen der Aufstieg der Textilindustrie im Tal der Wupper um 1900 mit dem steigenden privaten Sammlungsinteresse und Mäzenatentum zusammen? An Objekten fehlte es nicht, zumal gerade im wohlhabenden, konservativen Bürgertum des 19. Jahrhunderts die niederländischen Meister hoch im Kurs gestanden hätten.

Pariser Galerie als beliebter Marktplatz

Und deren Werke haben in vier Jahrhunderten bei ihren zahlreichen Vorbesitzern einiges erlebt. Sowohl die Rückseiten der Gemälde als auch die Recherche in alten Archivalien hätten bereits einige interessante Einsichten zutage gefördert, etwa Korrespondenzen mit Galerien oder Händlern, Rechnungen oder Angebote. Aufgefallen sei etwa eine Pariser Galerie, über die verschiedene Ankäufe abgewickelt wurden, so Anna Storm. Der Erwerbshintergrund, ergänzt um detailreiche Angaben zu den Vorbesitzern, wird in der Ausstellung für jedes Bild separat erklärt – für eine Auswahl der Werke übrigens auch auf der Internetseite des Museums. Der Betrachter kommt in den Genuss eines Werkes neben dem Werk. Was Motivspektrum und malerischer Qualität keinen Abbruch tut.