Brigitte Fassbaender im Hotel Dreesen : Operndiva erzählt aus ihrem Leben

Bonn Opernstar Brigitte Fassbaender liest im Rheinhotel Dreesen aus ihrer Autobiografie „Komm‘ aus dem Staunen nicht heraus“.

Neun Kristalllüster zählt der Spiegelsaal im Rheinhotel Dreesen. Unter einem der Kronleuchter, den Rheinstrom im Rücken, eine Vase mit roten Rosen an der Seite, sitzt die Dame des Abends. Sie räuspert sich. Theatralisch und selbstironisch zugleich, perfekt ausbalanciert. Mit ihren großen braunen Augen blickt sie in den vollbesetzten Saal, rückt etwas näher an das Mikrofon heran und beginnt, vorzulesen. Aus der Geschichte ihres Lebens.

Die Dame weiß um die Wirkung ihrer Stimme. Jede Betonung, jede atmosphärische Nuance, jede kleinste Pause, jede Emotion sitzt exakt. Dass die Dame bereits 82 Jahre erlebt hat, mag man kaum glauben, aber sie nennt ihr eigenes Geburtsdatum gleich am Anfang. Brigitte Fassbaender ist auf Einladung von Barbara Ter-Nedden (Parkbuchhandlung) im Dreesen zu Gast, um aus ihrer Autobiografie „Komm‘ aus dem Staunen nicht heraus“ zu lesen. Es handelt sich um eine ganz klassische Lesung, und das passt ja auch durchaus zu einer einstmals weltweit gefeierten Mezzosopranistin – aber ohne einen Gesprächsteil oder Fragen aus dem Publikum ist das am Ende doch eine etwas blutleere Angelegenheit.

Geschichten über Dirigenten

Fassbaender hat für ihre Lesung einen Querschnitt aus Leben und Karriere erstellt. Als „Kaiserschnittkind“, wie sie mehrfach betont, kommt sie am 3. Juli 1939 in Berlin-Schöneberg zur Welt, ihre Eltern sind der Kammersänger Willi Domgraf-Fassbaender und die Schauspielerin Sabine Peters. 1961 debütiert sie an der Bayrischen Staatsoper. Im Laufe ihrer Karriere singt sie auf allen renommierten Opern- und Konzertbühnen der Erde und nimmt rund 300 Schallplatten auf. Ein Meilenstein ist die Einspielung der drei großen Schubert-Liederzyklen: Sie ist die erste Frau, der dies gelingt. Viele Stationen, viele Begegnungen. Zum Beispiel mit dem Dirigenten Carlos Kleiber: „Der unreifste und doch interessanteste Mensch, dem ich je begegnet bin.“ Oder Maestro Sir Georg Solti: „Der größte Womanizer seiner Zunft. Ein krasser Fall der Machtausnutzung, aber bei mir war er an die Falsche geraten.“ Und Erinnerungen an enge Freunde wie den Schauspieler Oskar Werner: „Ich habe ihn allein gelassen in seinem Rausch, der ihm den Tod brachte. Ein nobler und großherziger Mensch.“ Ihren letzten Auftritt hatte die Diva 1994 im Bahnhof Rolandseck, seitdem arbeitet sie als Regisseurin und fördert junge Talente.