Harmonie in Bonn Stella Tonon präsentiert ihr Debüt-Album bei „Over the Border“

Bei der Präsentation ihres Debüt-Albums erinnert Stella Tonon mit all ihrer Energie an Patti Smith. Bei „Over the Border“ in der Harmonie in Bonn drehte sie mit Elementen aus New Wave, Psychedelic und Alternative Rock auf.

30.03.2023, 15:00 Uhr

Stella Tonon in der Harmonie in Bonn. Foto: Thomas Kölsch

Von Thomas Kölsch

Klangeffekte heulen durch den Saal der Harmonie, ein sich aufbäumender Wind voller Geräusche und Töne, fast schon bedrohlich wirkend. Und mittendrin tanzt und schreit sich Stella Tonon die italienische Seele aus dem Leib, während sie einen „Canzone d'autore“ durch den Fleischwolf dreht und ihn dabei mit Elementen aus New Wave, Psychedelic und Alternative Rock anreichert. Ein gewagtes Experiment, vor allem für eine Sängerin, die mit dieser rauen Interpretation von Titeln, die unter Liebhabern der italienischen Liedermacherszene als sakrosankt gelten, ihr Debütalbum präsentiert. Doch das Konzept geht tatsächlich auf. Zumindest wenn man die Originale nicht kennt.