"Peer Gynt" im Schauspielhaus Bad Godesberg : Hohelied auf einen Geschichtenerzähler

Bonn Für Regisseur Simon Solberg ist der Protagonist aus „Peer Gynt“ eine missverstandene Seele. Die Bonner Premiere des Stücks ist am Aschermittwoch.

In denen darf Peer Gynt aus der bürgerlich-bäuerlichen Enge des Elternhauses ausbrechen, indem er sich in eine Phantasiewelt flüchtet. „Das Verdammte an den kleinen Verhältnissen ist, dass sie die Seelen klein machen“, zitiert Solberg Ibsen. „In meinen Augen erfindet Peer Gynt seine Geschichten über das Zusammentreffen mit Trollen und anderen Fabelwesen, weil er ständig das Gefühl hat, nicht zu genügen. Ihm wird permanent vorgeworfen, nichts zu leisten, dabei nutzt er doch ständig seine Vorstellungskraft. Doch die wird in der ökonomisierten Industriegesellschaft, die zum Zeitpunkt der Handlung immer stärker auf dem Vormarsch ist, einfach nicht wertgeschätzt.“

Schichten wie eine Zwiebel

Gleichzeitig betont Solberg, dass er in der Inszenierung explizit keine einzelne Lesart alleine stehen lassen will. „Wir legen nur Schichten frei“, sagt er mit Blick auf das Bild der Zwiebel, das Peer Gynt im letzten Akt zur Selbstcharakterisierung verwendet. „Er erkennt, dass sein Leben aus lauter Schalen ohne Kern besteht, dass er eine Reihe von Episoden erlebt hat, ohne einen Charakter zu haben“, so fasst der Literaturwissenschaftler Georg Lukács diese Offenbarung zusammen. „Letztlich stellt ‚Peer Gynt‘ die Frage, was uns eigentlich ausmacht, und was uns glücklich macht“, so Solberg. „Die Antwort darauf muss jeder für sich selbst finden. Ich sehe es aber als Aufgabe des Theaters an, solche Themen anzuschneiden – doch dafür muss das Publikum erst bereit gemacht werden, indem wir auf der Bühne passende Geschichten erzählen, in die die Zuschauer eintauchen können.“ Um dies zu erreichen, werde die Bonner Inszenierung auch durchaus bildgewaltig werden und alle Möglichkeiten einer modernen Bühne und exzellenter Werkstätten nutzen.