Museum Ludwig 2021 : Picasso auf beiden Seiten der Mauer

Köln Das Kölner Museum Ludwig huldigt im Jahresprogramm 2021 auch dem spanischen Universalkünstler Pablo Picasso.

Die Trägerin des Wolfgang-Hahn-Preises von 2020 muss sich fast ein Jahr gedulden, denn die Verleihung an die 1926 in Los Angeles geborene Betye Saar fiel schon der ersten Corona-Schließung zum Opfer. Ab 25. März nächsten Jahres soll nun bis 27. Juni neben einigen Papierarbeiten der Künstlerin vor allem der vom Preisgeld finanzierte Ankauf ausgestellt werden: die Assemblage „The Divine Face“.

So wandert die Präsentation des Preisträgers für 2021 vom Frühjahr in den Spätherbst: Ab 17. November erlauben die fürs Museum erworbenen „Schnittvorlagen“ des Kölner Video- und Collagevirtuosen Marcel Odenbach Einblicke in dessen Arbeitsweise.

„Voiceover – Felice Beato in Japan“ zeigt ab 31. Juli die handkolorierten Bilder, die der italienisch-britische Fotograf ab 1863 in Yokohama machte. Dazu kommen gesprochene Kommentare von Japanerinnen und Japanern.

Die widersprüchlichen Sichtweisen spiegelten sich in der Ausstellungspolitik, und so verspricht es hochinteressant zu werden, mit welchen Werken beide Seiten „ihren“ Picasso beglaubigten. Im Pressetext zum Projekt heißt es: „Picasso war auf beiden Seiten der Mauer der Größte. Derselbe war er hier und dort nicht.“

Kunstgeschichte trifft Augenschmaus

Ein weiterer Höhepunkt des Ausstellungsreigens verdankt sich der Reihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Köln“. Das Haus am Heinrich-Böll-Platz setzt dabei natürlich in der Moderne ein, genauer: beim 1962 in Tel Aviv geborenen und seit 1993 in Köln lebenden Boaz Kaizman.