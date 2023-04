Jean Faure feiert 15 Jahre als Solo-Künstler Er ist der „Vereinsfranzose“ des Pink Punk Pantheon

„Ein Chanson“, sagt Jean Faure, „der muss authentisch gesungen werden. Nicht verkitscht, nicht bemüht, sondern so, als hätte man die Geschichte hinter den Strophen selbst erlebt.“ Kurzum so, wie Faure es in seinen Konzerten vormacht, mit warmer, weicher Stimme sowie einem untrüglichen Gespür für die Tiefen der von ihm so geliebten Lieder, die er sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen hat. 1969 brachte er sie mit nach Bonn, damals, als er nach Studienjahren in Aix-en-Provence und Grenoble noch ein paar Semester in Deutschland verbringen wollte. Inzwischen sind es beinahe fünfeinhalb Jahrzehnte geworden, in denen sich Faure nicht nur in der Bundesstadt einen hervorragenden Ruf als einfühlsamer Interpret von Brassens und Brel, von Ferré und Trenet und Gainsbourg erarbeitet hat. Am kommenden Samstag feiert er nun im Pantheon 15 Jahre als Solo-Künstler – und plant zugleich voraus.