Premiere Pink Punk Pantheon 2024 „Drei Veganer mit ’nem Fleischersatz“

Viele Wege führen nach Rom – sagt ein Sprichwort. Aber offenbar noch mehr führen aus Bonn heraus, wie Fritz Litzmann (Rainer Pause) und Hermann Schwaderlappen (Norbert Alich) – ihres Zeichens Alterspräsident und Vorsitzender des 1. FKKVB Rhenania n. v. 1983 – ebenso gern wie eloquent beklagen. So viele nun aber auch wieder nicht, sonst bliebe im Vereinsheim in der Siegburger Straße 42 gar ein Stuhl frei. Und die Truppe, die von der Hauskapelle „Rammelstein“ (Ben Beracz, Gerd Beracz, Kristaps Grasis, Wolfgang Molinski und Sangit W. Plyn) begleitet, durch die voll bestückten Reihen zur Bühne marschiert, wäre womöglich noch sonstwo in der Beueler Börde versandet.