Zum Tod von Helmut Horrmann : Plädoyer für unabhängigen Journalismus

Bonn Ehemaliges Vorstandsmitglied der Bundespressekonferenz Helmut Hohrmann 78-jährig in Bonn gestorben.

Der langjährige Korrespondent für Rias und Deutschlandfunk ist, wie jetzt bekannt wurde, am 21. Februar mit 78 Jahren in Bonn gestorben. Der 1942 in Berlin geborene Diplompolitologe absolvierte in den USA am Caroll College in Waukesha (Wisconsin) einen Studienaufenthalt und setzte sich in seiner beruflichen Laufbahn, die beim Sender Rias begann, stets für einen freien und unabhängigen Journalismus ein.