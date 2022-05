GA-Interview mit Anne-Sophie Mutter : Politiker sollten musizieren

The Japan Art Association / The Sankei Shimbun Foto: The Japan Art Association / The Sankei Shimbun

Bonn Für die Stargeigerin Anne-Sophie Mutter ist Musik die Basis des gemeinsamen Erlebnisses

Mutter: So ist es: das Violinkonzert von André Previn, meinem früheren, 2019 leider verstorbenen Ehemann. Das spiele ich auch am 15. Mai in Düsseldorf auf der Tournee.

Mutter: Erstens: Sie haben gut zugehört. Es beginnt auf dem Gis, also einen Halbton über dem tiefsten Ton, und es endet in der Höhe auf dem G, also auf dem höchsten Ton, am Ende des Griffbretts, am Ende der Fahnenstange. Zweitens: Ich habe mich keine Sekunde in die Komposition eingemischt. Und er hat mich auch nicht gefragt. Ich habe ihm gesagt, dass ich technisch wahrscheinlich alles spielen kann, er soll einfach mal schreiben – so wie er es sich erträumt hat. Es war ja sein Verlobungsgeschenk an mich.