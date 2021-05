Kulturtipp der Feuilletonredaktion : Polski Jazz für Gourmets

Bonn Kulturtipps für zu Hause aus der Feuilleton-Redaktion: CD-Edition erinnert an die goldenen Zeiten der polnischen Jazz-Szene um Krzysztof Komeda und Co.

Die Jazzszene Polen genießt einen exzellenten Ruf. Was auch mit dem staatlichen Label Polskie Nagraina zu tun hat, das den Jazzern seit nunmehr 55 Jahren die Treue hält. Zum Jubiläum hat Warner Music unter dem 2015 für 1,9 Millionen Euro erworbenen Label sieben CDs auf den Markt gebracht, die einen hochkarätigen Querschnitt zeigen und einen Bogen von Komeda & Co. bis heute schlagen.

Frühes Meisterwerk

Komedas Liebe zu liedhaften Melodien schlägt sich in „Kujavual Goes Funky“ des Namyslowski Quintets nieder, das schon das Flair der 1970er atmet und an Chick Coreas „Return To Forever“ denken lässt. Wunderbar Funky. Eine ganz andere Stimmung mit Melodien, die Volksweisen durchklingen lassen, verbreitet die „Michal Urbaniak Constellation“ 1973 aus der Warschauer Philharmonie. Urbaniak ist ein großartiger Jazzgeiger mit Hang zum elektronischen Experiment. Miles Davis holte ihn 13 Jahre später für sein Album „Tutu“. Das Fenster zur Gegenwart öffnet der Schlagzeuger Maciej Golyzniak mit seinem Trio (ergänzt um den Flügelhornisten Lukasz Korybalski) und dem Album „The Orchid“ (2020) ganz weit. Toller, vitaler Kammerjazz mit herrlichen Improvisationen und Steigerungen. Wer zum Beispiel E.S.T., die Ensembles von Emil Brandqvist, Martin Tingvall oder Omer Klein liebt, wird auch hier zugreifen.