Fukushima in England Premiere von "Die Kinder" in der Werkstatt

In Lucy Kirkwoods Stück „Die Kinder“ gibt die Generation 65+ den Ton an. Von Kindern sprechen die Figuren Rose, Hazel und Robin immer wieder, auf der Bühne spielen sie keine sichtbare Rolle. Auch in Jan Neumanns Inszenierung des Stoffes sind keine Kinder zu sehen – aber zu hören. Ihre Stimmen reproduzieren, manchmal putzig ungelenk, Regieanweisungen der 40-jährigen englischen Autorin. Warum nur? Der Regieeinfall lädt zu Gedankenspielen und Assoziationen ein. Man mag zum Beispiel an ein Plakat der Partei „Die Grünen“ zur Bundestagswahl 1983 denken: „Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt“. In der Werkstatt dürfen die Jungen mitreden, und das passt. Das Stück aus dem Jahr 2016 erzählt von Menschen aus der „Boomer“-Altersgruppe, die in England als Fachkräfte ein Kernkraftwerk mit aufgebaut haben. Kirkwood erfindet ein apokalyptisches Szenario, einen Fukushima-Dreiklang von Erdbeben, Tsunami und Kernschmelze. Die Welt, in der ihre Kinder nun leben müssen, haben die Nuklearingenieure Hazel und Robin sowie die Kerntechnikerin Rose mit erschaffen.