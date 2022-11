Brandqvist Trio in der Harmonie : Rauschen im Wald

Bonn Beim umjubelten Auftritt des Emil Brandqvist Trios in der Harmonie ist jede Nummer ein Abenteuer. Vorgeschmack auf das neue Album “In This Moment“

Was alles so durch die skandinavischen Wälder kreucht und fleucht, Feen und Trolle vermutlich inklusive, was dort blüht, wie es sich anfühlt, wenn der Regen fällt oder der Sonnenschein durch die Blätter sickert, das haben die Schweden Emil Brandqvist (Schlagzeug) und Max Thornberg (Bass) und der Finne Tuomas A. Turunen (Piano) auf ihrem Album „Entering The Woods“ wunderbar in Jazzmusik umgesetzt. Das Grundrauschen der Becken und mit den Besen gestreichelten Trommeln, der stete Tropfen des Pianos, der fahle Ton des mit der Bogenrückseite gestrichenen Kontrabasses: Schon mit den ersten Takten aus Brandqvists Kindheitserinnerungen in „My New Bike“ fühlt sich das Publikum in der Endenicher Harmonie mitten im Wald. Ein fragiles, tastendes, suchendes Stück aus dem 2020er Album „Entering The Woods“, das am Ende gleichsam verlöscht.