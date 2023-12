Konzert von Burna Boy in Köln 105 Minuten voller Wunder

Dafür sorgen, vor dieser nostalgisch anmutenden Kulisse, die auch als Bühnenbild für „West Side Story“ herhalten könnte, Burna Boy, seine Tänzerinnen und Tänzer, Musikerinnen und Musiker. Letztere sprengen mit einem Extra-Percussionisten, einer Brass-Section und später dann auch noch einer Steelband und einem Streichquartett das klassische Line-Up. Alles live, nix vom Band. Und ganz, ganz großartig. Während im Background drei Stimmen für Verstärkung sorgen, agiert der nigerianische Superstar vor allem in dem Bereich, der der Bühne weit vorgelagert ist. Eine quadratische Plattform wird hier zum blinky Dancefloor. Umringt von Tänzerinnen legt der 32-Jährige schon beim Intro eine 1A-Choreografie hin. Nur zwei Städte in Deutschland kommen in den Genuss, ihn auf seiner „I Told Them…“-Tour erleben zu dürfen. Nach Berlin am Samstag ist Köln am Sonntag die letzte Station. Die Kölner Arena ist ebenso ausverkauft wie die in Berlin.